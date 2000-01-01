اليونايتد يحدد الوقت المناسب للتحرك نحو إيركسن

وكالات / سما /

حدد نادي مانشستر يونايتد، الوقت المناسب من أجل محاول التوقيع مع اللاعب الدانماركي كريستيان إيركسن، صانع ألعاب نادي توتنهام.

وينتهي تعاقد إيركسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويرفض اللاعب توقيع أي عقد جديد، ليحق له التوقيع لأي فريق مجاناً في شهر يناير، على أن يتم الانتقال بشكل فعلي في الصيف المقبل.

ويتابع مانشستر يونايتد عن قرب موقف اللاعب، وينتظر الوقت المناسب للدخول في الصفقة، مع وجود اهتمام من جانب ناديي ريال مدريد ويوفنتوس.

كشفت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد قرر الإنتظار حتى نهاية الموسم، للتوقيع مع إيريكسن في صفقة انتقال حر.

ولا ترغب الأندية في دفع السعر الذي طلبه توتنهام لبيع إيركسن في يناير وهو 40 مليون جنيه استرليني، مع علمهم بأنه سيكون متاحاً بشكل مجاني بعد أشهر قليلة.

ويبدو أن احتمال إقناع توتنهام بإقناع إيركسن بالبقاء من الأمور الصعبة، خاصة بعد تصريحات جوزيه مورينيو في الاسبوع الماضي بأنه يعرف مستقبل اللاعب لكنه لن يخبر أحد من الصحفيين به.