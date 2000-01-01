مودريتش لا يشعر بالرضا عن وضعيته في ريال مدريد

وكالات / سما /

شهد الموسم الجاري خفوت نجم الكرواتي لوكا مودريتش، أحد أبرز لاعبي ريال مدريد في المواسم الماضية، حيث خرج الدولي الكرواتي من حسابات مدربه زين الدين زيدان كعنصر ثابت اعتاد على التواجد في التشكيلة الأساسية للمرينجي.

ويلعب لوكا مودريتش موسمه الثامن رفقة ريال مدريد، وبعد موسمٍ مخيب للآمال عقب تتويجه بالكرة الذهبية، كان الدولي الكرواتي يهدف للعودة إلى أفضل مستوياته هذا الموسم على المستوى الشخصي والجماعي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن لوكا مودريتش بدأ في استعادة مستوياته خلال الموسم الجاري، وقد شعر اللاعب بالتحسن وبقدرته مرة أخرى على مساعدة فريقه مثلما كان يحدث سابقاً، ولكن غيابه عن المشاركة الأساسية في المباريات الكبيرة أحبطت مساعيه.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن لوكا مودريتش يريد تغيير الوضع، إذ يعمل في صمت، وعلى الرغم من التغييرات التي أثرت عليه، إلا أن الكرواتي يواصل العمل، ويقدم أقصى ما لديه في التدريبات، وهذا الأمر ليس بالجديد على اللاعب الذي وصل إلى النادي في صيف 2012.

وبسبب طموحه وشغفه لا يشعر لوكا مودريتش بالرضا عما يحدث في الفترة الأخيرة، لكنه يمتلك طريقة واحدة فقط من أجل تغيير هذا الوضع وهو تقديم أقصى ما لديه في التدريبات واستغلال الفرص المتاحة له عندما يشركه المدرب في المباريات.

وشارك لوكا مودريتش لحد الآن في 17 مباراة، لكنه لم يشارك منذ البداية ضد الفرق الكبرى مثل باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وهذا الأمر لا يحبه اللاعب حالياً، خاصةً وأن من يشارك بدلاً منه هو فالفيردي الذي لا يمكن المساس به في تشكيل زيدان.