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الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالعيسوية بينهم 3 اشقاء

الأحد 29 ديسمبر 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالعيسوية بينهم 3 اشقاء


القدس المحتلة/سما/

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وأوضح الناشط عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن مخابرات وقوات الاحتلال وبأعداد كبيرة اقتحموا العيسوية وانتشروا في حاراتها وشوارعها، وشنوا خلال ذلك حملة اعتقالات واسعة.

وأضاف أبو الحمص ان قوات الاحتلال اطلقت القنابل الغازية في حارة عبيد خلال حملة الاعتقالات. 

وأوضحت مصادر محلية من العيسوية أن القوات اعتقلت 14 مقدسيا من البلدة بينهم 3 أشقاء وهم:

زكريا عليان، وسامي انور عبيد، ومراد أنور عبيد، وفادي مصطفى، ومروان داري، وسامر أنور عبيد، وكايد محمود، وجمال عطية، ومحمد زهرة، وناصر محمود، وفادي عليان، واسماعيل محيسن، وأكرم مصطفى، ويوسف درويش.

وأشار أبو الحمص الى استهداف سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة لبلدة العيسوية منذ شهر حزيران الماضي، والتي تضاعفت بعد استشهاد الشاب محمد عبيد داخل البلدة، حيث حملات الاعتقالات شبه اليومية والتي طالت حتى اليوم اكثر من600 معتقلا، الاقتحامات والمداهمات للمنازل السكنية والمحلات التجارية، نصب الحواجز في شوارع البلدة وملاحقة الاهالي بتوقيفهم وتحرير هوياتهم، هدم المنشآت وتوزيع اخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية بحجة البناء دون ترخيص.
 

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