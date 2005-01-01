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النائب الهولندي فيلدرز يعود لاستفزاز المسلمين

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النائب الهولندي فيلدرز يعود لاستفزاز المسلمين


وكالات

 قال النائب الهولندي المناهض للإسلام، خيرت فيلدرز، إنه أعاد طرح خطته لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تصور النبي محمد، بعد مرور أكثر من عام على إلغائها خشية الهجمات عليه.

ودعا فيلدرز، زعيم أكبر حزب معارض في البرلمان الهولندي، أمس السبت، على "تويتر" الناس إلى إرسال رسومهم الكاريكاتيرية بهذا الشأن، وقال: "يجب أن تسود حرية التعبير على العنف والفتاوى الإسلامية".

وألغى فيلدرز مسابقة مماثلة في أغسطس من العام الماضي بعد اعتقال الشرطة رجلا هدد بقتله بسبب خطته.

وأثارت خطط إجراء هذه المسابقة في ذلك الوقت مظاهرات ضخمة في باكستان نظمها حزب "حركة لبيك" الإسلامي الذي دعا الدول الإسلامية إلى قطع كل العلاقات مع هولندا.

وكانت صحيفة "يولاندس بوستن" الدنماركية قد نشرت في 2005 رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد أثارت مظاهرات في شتى أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عدة محاولات لقتل رئيس تحرير الصحيفة ورسام الكاريكاتير، كورت فسترجارد.

المصدر: رويترز

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