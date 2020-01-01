حرق محولات تغذي محطة الغاز بين الأردن وإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أقدم مجهولون، على إحراق محولي كهرباء يغذيان محطة تحويل الغاز الوارد من إسرائيل إلى الأردن غربي مدينة إربد شمالي الأردن. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها مجهولون الاعتداء على محطة تحويل الغاز الوارد من إسرائيل إلى الأردن.

وعلى الرغم من فشل محاولات الاعتداء على المحطة في السابق، فإن المهاجمين تمكنوا هذه المرة من الاعتداء على محولي كهرباء يغديانها.

وأفادت مصادر إعلامية أردنية محلية بأن الجهات المختصة في الأردن فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في بلدة "إبسر أبو علي" شمالي البلاد.

وبحسب شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنه من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز عبر خط الأنابيب بين الأردن وإسرائيل بعد أيام قليلة، أي مع مطلع العام القادم.