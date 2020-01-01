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طعن 5 أشخاص قرب كنيس يهودي في نيويورك

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طعن 5 أشخاص قرب كنيس يهودي في نيويورك


وكالات

 قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص تعرضوا للطعن ليل السبت الأحد في منزل قريب من كنيس يهودي في مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ستيف ليبرمان، مراسل "جورنال نيوز" في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن 5 أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، قرب كنس يهودي في شارع فورشاي رود بمونسي، وقامت الشرطة المحلية بتمشيط المنطقة.

ولم يتضح ما إذا كان أحد قد قتل. ولم تعلق إدارة شرطة رامابو بشكل فوري على الوضع.

وجاء هذا الحادث، على الرغم من الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها السلطات الأميركية في الأحياء التي يقطنها اليهود في نيويورك. 

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