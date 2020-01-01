حالة الطقس: أجواء باردة رغم انحسار المنخفض

رام الله / سما /

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في مختلف المناطق خصوصا في الجبال، وتكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة.

يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكن تبقى الأجواء باردة نهارا خصوصا في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وتبقى الأجواء باردة نهارا خصوصا في الجبال مع تواجد الغيوم المرتفعة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شمالية شرقية معتدلة السرعة.

أما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد نهارا وباردا جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون في بداية النهار شرقية ومع ساعات النهار تصبح جنوبية غربية.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة. ومع ساعات النهار تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في شمال ووسط البلاد. وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.