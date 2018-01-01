غدا.. الكابينت يناقش التهدئة مع غزة ويصوت على اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال "المقاصة"

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" غدا الاحد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "الكابينت" سيناقش غدا الاحد اتفاق "التهدئة" مع حركة حماس في قطاع غزة، "والذي يتضمن سلسلة تسهيلات للسكان بالقطاع، مقابل وقف إطلاق الصواريخ".

ووفقا للقناة العبرية، فأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي "مئير بن شابات" سيعرض الخطوط العريضة لاتفاق التسوية الذي جرى بلورته في الفترة الأخيرة بوساطة مصرية.

وأوضحت أن الاتفاق مرتبط بتعهد إسرائيلي بإحداث تسهيلات مدنية في قطاع غزة، بينها زيادة عدد التجار المسموح لهم دخول "إسرائيل"، وزيادة مساحة الصيد، والموافقة على مشروع مد خط الغاز، وزيادة المساعدات للمستشفيات، بالإضافة للسماح بدخول آلاف العمال من القطاع، إلا أن ذلك لا زال محل رفض من الشاباك.

في سياق ذو صلة، قالت القناة 13 العبرية، إن "الكابينت" سيصوت غدا على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" بدلا عن الرواتب التي دفعتها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات في 2018.

ونوهت القناة العبرية إلى أن ذلك جاء بمبادرة من نفتالي بينت وزير الحرب الإسرائيلي.

وقررت حكومة الاحتلال في شهر فبراير/شباط المنصرم، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" التي تجنيها كضرائب للسلطة؛ حيث أرجعت ذلك إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى، فيما رفضت السلطة استلامها منقوصة، قبل أن تعلن في شهر أكتوبر المنصرم قبولها استلامها بعد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي.