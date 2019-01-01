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نتننياهو سيطلب الحصانة البرلمانية لحمايته من المحاكمة حتى نهاية الأسبوع

السبت 28 ديسمبر 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتننياهو سيطلب الحصانة البرلمانية لحمايته من المحاكمة حتى نهاية الأسبوع


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية الثانية ان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقدم حتى نهاية الأسبوع طلبا  الى الكنيست للحصول على الحصانة البرلمانية حتى نهاية الأسبوع. تقديم الطلب لتوفير الحصانة سيجري على ما يبدو بدون ضجة في نهاية الأسبوع وسيتم بدون مؤتمر صحافي او صدور بيانات. 

وذكرت القناة الإسرائيلية انه من المتوقع ان يقوم نتنياهو بالتوضيح ان طلبه جاء من منطلق حقيقة ان الجمهور منحه الثقة هذا الأسبوع في الانتخابات التمهيدية لرئاسة الليكود وانه من اجل تحقيق ذلك هو يحتاج الى الحصانة حتى يتمكن من إدارة الحكومة ولا يمكنه القيام بذلك وهو يواجه محاكمة.

ويشار الى انه يتعين الاحد القادم على المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ابيحاي ماندلبيت تقديم وجهة نظره حول موضوع منح تفويض تشكيل الحكومة لمتهم، ويوم الثلاثاء ستعقد المحكمة العليا جلسة حول الموضوع، وفي يوم الخميس القادم تنتهي مدة الـ30 يوما والتي يقرر خلالها نتنياهو ما اذا كان سيقدم طلبا للحصول على الحصانة البرلمانية من الكنيست.

ونقلت التقرير عن مسؤولين في الليكود أوضحوا انه لم يكن من المجدي الحديث عن هذا الموضوع قبل الانتخابات التمهيدية وابرازه لأن نقاش الموضوع يمكنه ان يسبب ضررا. وسبق اتخاذ القرار أيضا تردد ان كان من الصحيح تقديم الطلب قبل نقاش المحكمة العليا- عملية يمكن ان تشير للقضاة والجمهور ان نتنياهو مستمر قدما دون الاكتراث لقرار المحكمة.

وعقب الليكود على التقرير وقال :"على عكس التقارير، الحصانة هي قضية امر مؤقت لفترة ولاية فقط وليس تهرب من المحاكمة. وبأي حال من الأحوال نتنياهو لم يتخذ قراره بعد بالموضوع وهو سيعلن قراره بالموضوع خلال الأيام القادمة".

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