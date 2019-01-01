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ماليزيا تقرر تعيين قنصل فخري لها في غزة ورام الله

السبت 28 ديسمبر 2019 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماليزيا تقرر تعيين قنصل فخري لها في غزة ورام الله


كوالالمبور /سما/

 أعلنت ماليزيا يوم السبت، أنها ستعين قنصلاً فخرياً لها في رام الله وغزة العام المقبل، إضافةً لمشروع فتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في الأردن، والذي تم الإعلان عنه مسبقاً.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية سيف الدين عبد الله وقال: "في عام 2020، نتمنى أن يتم مشروع فتح سفارتنا في عمان. من المحيل أن نفتحها في رام الله لأننا سوف نتعامل بلا خيار مع إسرائيل ولا نريد ذلك".

"فماذا سنفعل هو أنه سيكون لدينا مكتبان (سفارتان) - أحدهما للأردن والآخر لفلسطين وطبعاً سيكون هناك سفيران"، على حد قول الوزير.

وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لماليزيا سفير خاص لدى فلسطين، حيث أن المسؤولية الآن يتحملها السفير الماليزي لدى مصر.

ورداً على سؤال عن متى سيتحقق الأمر، أجاب سيف الدين أن ماليزيا بصدد التفاوض مع الأردن حول هذا الشأن.

واستطرد يقول: "يتعين علينا الحصول على موافقة الأردن بشأن فتح سفارة أخرى في أراضيها. فور الحصول عليها، سنرسل مسؤولينا المعنيين إلى هناك".

كما سيتم أيضاً تعيين قناصل فخريين في كل من ليبيا، والعراق واليمن العام المقبل، بحسب الوزير.

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