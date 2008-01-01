"فتح" تنعى المناضل الوطني اللواء ركن صائب العاجز

رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، المناضل الوطني الكبير اللواء ركن صائب العاجز، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وتقدمت حركة "فتح"، بتعازيها الحارة لاسرة الفقيد والى كل جماهير شعبنا، داعية الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وذكرت "فتح" بالمواقع التي شغلها المناضل العاجز والمهام والمسؤوليات التي قام بها خلال حياته النضالية الطويلة، التي كان آخرها قائدا لجهاز الشرطة الفلسطينة وللامن الوطني في المحافظات الحنوبية.

الراحل اللواء العاجر من جيل الرواد في حركة "فتح"، والثورة الفلسطينية، تخرج من الكلية الحربية في مصر عام 1963، وشارك في حرب حزيران عام 1967، وفي معركة الكرامة عام 1968، وكان قائدا عسكريا في قلعة شقيف، وقوات الثورة في لبنان والعراق واليمن والسودان.