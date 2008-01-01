الكشف عن تفاصيل الاتفاق لانهاء انقطاع التيار الكهربائي بالضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

أفادت شركة كهرباء القدس، اليوم أنها بصدد توقيع اتفاق لجدولة الديون المترتبة على الشركة "الإسرائيلية"، من خلال تعاون البنوك مع وزارة المالية لدفع هذه الديون وجدولة تسديدها.

وأضاف رئيس مجلس ادارة الشركة هشام العمري، أن رئاسة الوزراء وسلطتا النقد والطاقة والبنوك العاملة في فلسطين وشركة كهرباء القدس، توصلوا إلى اتفاق تقوم بموجبه البنوك، بشراء الدين المترصد لدى شركة كهرباء "إسرائيل" والبالغ 670 مليون شيقل، وجدولته بين شركة القدس ووزارة المالية مدة 7 سنوات.

ولفت أن توقيع الاتفاق من المقرر أن يتم خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى أن اجتماعا سيُعقد مساء غد الاحد مع رئاسة الوزراء من أجل وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق والتوقيع عليه.

وأكد العمري، أن الاتفاق سيضع حدًا لمساعي شركة كهرباء "إسرائيل" والإجراءات التي تهدف لقطع الكهرباء عن مناطق امتياز شركة كهرباء القدس.

كما أفاد بأن شركة كهرباء القدس أقامت محطة فلسطينية شمال القدس جاهزة للعمل منذ أربع سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلا ان الاحتلال يرفض السماح بتشغيل محطة الكهرباء.

وحول انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة رام الله والبيرة، أوضح العمري أنه جراء احتراق محول رئيسي شمال القدس، لافتًا أنه لا علاقة له بالجدول الذي أعلنت عنه شركة الكهرباء "الإسرائيلية".

وبيّن العمري أن المحول الرئيسي الذي احترق، سيزيد من انقطاعات الكهرباء في محافظة رام الله والبيرة وشمال القدس، معربًا عن أمله أن يجري استبدال المحول المحترق بأسرع وقت وانتظام جدول الكهرباء.