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المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة يخلف خسائر مادية

السبت 28 ديسمبر 2019 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة يخلف خسائر مادية


غزة / سما /

أكد الدفاع المدني في غزة السبت ، ان المنخفض الجوي خلال اليومين الماضيين خلف خسائر مادية تمثلت في سقوط بعض ألواح الاعلانات والاشجار، اضافة الى غرق معظم مناطق معسكر جباليا.

وقال الدفاع المدني ان طواقمه لم تتوقف عن متابعة أمور المواطنين خلال المنخفض الجوي ، وتركز عملها هناك بعد "غرق " معسكر جباليا ، شمال قطاع غزة حيث استمر العمل فيه حتى الليلة الماضية .

وبين ان جميع الطواقم سواء من الكهرباء او البلدية او الدفاع المدني تكاثفت في العمل في معسكر جباليا ، لإجلاء العائلات التي غرقت في المنخفض ، مشيراً الى انه تم الاستعانة بالشرطة البحرية لإرسال "قوارب" صيد صغيرة "حسكات" للمساعدة في انتشال العائلات التي غرقت من مياه الامطار.

وأوضح ان الخلل في البنية التحتية في تلك المنطقة هو السبب الذي أدى الى غرقها ، موضحاً الى انه تم تقديم وعودات من البلدية لمعالجة المشكلة .

وطالب المواطنين بأخذ المزيد من الحيطة والحذر خلال المنخفضات ، والاتصال على رقم 102 في التعرض لأي خطر .

في السياق قال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي ، ان الصيادين تكبدوا العديد من الخسائر جراء المنخفض الجوي الذي استمر ليومين ، معتبراً ان منطقة دير البلح من أكثر المناطق تضرراً.

وبين بكر ان الطواقم واللجان تواصل عملها لحصر الاضرار وسيتم الاعلان عن الخسائر اليوم الاحد.

وأوضح بكر ان اكبر الخسائر كانت في غرق مرسى دير البلح ، اضافة الي خسائر في معظم المناطق في البنية التحتية للميناء والشباك ومواتير السحب وعدد من المراكب.

ويشار الى قطاع غزة والاراضي الفلسطينية شهدت منخفضاً جوياً ، هو الابرد والأكثر من حيث كمية الامطار منذ بداية فصل الشتاء للعام الحالي ، حيث كشفت عورة البنية التحتية في العديد من المناطق سواء في غزة او الضفة المحتلة بعد المنخفض الجوي ، حيث غرقت مناطق كاملة لعدة ساعات ، مما اضطر الطواقم العاملة على اخراج العائلات من منازلهم .

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