السجن عام ونصف على عادل المشوخي في غزة

غزة / سما /

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكماً بالسجن عاماً ونصف العام على الناشط الاجتماعي المثير للجدل "عادل السيد المشوخي" من سكان محافظة رفح جنوب قطاع غزة .

وحكمت المحكمة على المشوخي، بالسجن 6 شهور بتهمة مناهضة ومخالفة السياسة العامة، وكذلك السجن 6 شهور بتهمة إهانة الشعور الديني ، والسجن 6 شهور بتهمة السلوك المسيئ والمعيب ، على ان يتم تطبيق الحكم بالتوالي. وفق ما اوردته صحيفة القدس المحلية.

يشار إلى ان عادل المشوخي؛ موظف عسكري منذ 2007 لدى وزارة الداخلية بغزة على مرتبات المقر العام برتبة مساعدأ أول، عمل في جهاز التدخل، ثم في جهاز الأمن الوطني، لهذا السبب تم محاكمته في المحكمة العسكرية التي تقوم بمحاسبة موظفيها.

واشتهر الناشط الاجتماعي المشوخي بنشر تسجيلات مصورة، يقدم خلال اغاني كوميدية وساخرة، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للحكم الصادر على المشوخي من قبل المحكمة العسكرية، حيث اعتبروا الحكم ضمن سياق تكميم الافواه وملاحقة حرية الرأي والتعبير.

وكان عادل قد سافر من قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج إلا أنه استمر في نشر فيديوهات مخالفة ومسيئة للمجتمع الفلسطيني الذي رفض هذه الفيديوهات التي نُشرت .

وقد عاد عادل إلى غزة بعد أن تم إعطاءه الأمان من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة , والتعهد له بأن لا يتم المساس به والعفو عنه عن جميع الأخطاء السابقة مقابل ان يتوقف عن نشر الفيديوهات إلا أنه استمر في نشرها بعدما عاد الى قطاع غزة .

عادل المشوخي شخصية مثيرة للجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حيث يقدم أغاني كوميدية .