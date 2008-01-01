الرئيس يتلقى دعوة لحضور قداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي

رام الله / سما /

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، دعوة لحضور احتفالات اعياد الميلاد المجيدة وقداس منتصف الليل وفق التقويم الشرقي، من بطريرك المدينة المقدسة ثيوفلوس الثالث.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، ظهر اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من بطريركية المدينة المقدسة برئاسة المطران ثيو فيلكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم، والأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم البطريركية.

ورحب الرئيس بالدعوة الكريمة، مؤكدا حرصه على حضور هذه الاحتفالات الهامة، ومشاركة أبناء شعبنا هذه الأعياد التي تعتبر أعيادا وطنية للشعب الفلسطيني.