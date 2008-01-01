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الرئيس يستقبل وفد رؤساء كنائس مدينة رام الله

السبت 28 ديسمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وفد رؤساء كنائس مدينة رام الله


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد رؤساء كنائس مدينة رام الله، بحضور رئيس البلدية موسى حديد، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

ورحب الرئيس، بالوفد الضيف، وأكد المضي قدماً على طريق تحقيق الحرية والاستقلال لشعبنا، معربا عن أمله بأن نصلي في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في عاصمتنا الأبدية مدينة القدس.

وأعرب رؤساء الكنائس، عن تقديرهم الكبير ودعمهم لجهود الرئيس نحو الحرية والاستقلال، مشيدين بدعمه للكنائس وتعزيز الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وتوفير الأمن والأمان للمواطن تحت قيادته الحكيمة.

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