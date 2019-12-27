صحفي اسرائيلي يزعم : تل ابيب حذرت عباس من المساس باللواء الرجوب!

القدس المحتلة / سما /

زعم محرر الشؤون العربية في القناة العبرية الثانية يورام بنور تغريدة على حسابه بموقع "توتير"، بأن "مسؤولا أمنيا إسرائيليا قال، أن الرئيس محمود عباس، يفكر جدياً في التخلص من اللواء جبريل الرجوب".

ويضيف بنور "وقد نصحته الحكومة الإسرائيلية بعدم الاقتراب من اللواء جبريل، لأن هذا الأمر سيكون له آثار أمنية على حالة الاستقرار الأمني في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية".