أوتشا: 617 مبنى تم هدمها و مصادرتها خلال 2019

القدس المحتلة / سما /

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) في تقرير له أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت و صادرت 617 مبنًى في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2019.

وأوضح المكتب في تقريره الذي حمل عنوان "حماية المدنيين" و يغطي الفترة ما بين 10-23 كانون أول/ ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 898 فلسطينيًا، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35 و92% على التوالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

و بين تقرير اوتشا بأن "20% من مجموع المباني التي استُهدفت في العام 2019، ونحو 40% من جميع المباني التي قُدّمت كمساعدات بتمويل من المانحين، تقع في مناطق إطلاق النار التي تغطي نحو 30% من مساحة المنطقة (ج).

وأردفت أوتشا: "خلال إحدى عمليات الهدم في منطقة إطلاق نار شرقيّ نابلس، اقتلعت قوات الاحتلال أو قطعت نحو 2500 شجرة وشتلة".

وبيّن التقرير الأممي بأن الأشجار شكلت جزءًا من منطقة ترويحية (يصفها الفلسطينيون أيضًا كمحمية طبيعية)، وتخدم نحو 14000 مواطنًا من سكان بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها.

وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنًى فلسطينيًا أو أجبرت أصحابها على هدمتها في المنطقة (ج) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها لرخص البناء، ما أدى إلى تهجير 45 فلسطينيًا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن 12 مبنًى من المباني المستهدفة، بما فيها 5 مبانٍ كانت قُدِّمت كمساعدات إنسانية في وقت سابق، تقع في 3 تجمعات رعوية بمناطق مصنفة كمناطق إطلاق نار لغايات التدريب العسكري في طوباس ونابلس وأريحا.

ونوه إلى أن نحو 80 مزارعًا فلسطينيًا من 3 قرى في محافظة سلفيت، قد فقدوا إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجار بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.

وذكر التقرير أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين ما مجموعه 129 فلسطينيًا، بينهم 44 طفلًا، بجراح خلال مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه فلسطيني يبلغ من العمر 18 عامًا وقتلته، يوم 17 كانون أول، شرق خانيونس، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه.

وأطلقت قوات الاحتلال النار في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، قرابة الـ 15 مرة، في سياق فرض القيود على الوصول.

كما نفّذت قوات الاحتلال عملية توغل وعملية تجريف قرب السياج، واعتُقلت 4 فلسطينيين، من بينهم 3 أطفال، قرب السياج الحدودي في حادثتين منفصلتين.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 فلسطينيًا، من بينهم 3 أطفال على الأقل، بجراح في حوادث عدة.

وبحسب تقرير "أوتشا"، فإن قوات الاحتلال نفذت ما مجموعه 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 فلسطينيًا، بينهم 17 طفلًا على الأقل.

وسُجِّل أكبر عدد من هذه العمليات في محافظة القدس؛ 41 عملية، ولا سيما في بلدة العيساوية، وتلتها محافظتا رام الله 34، والخليل 27.

وأصاب المستوطنون، خلال الأسبوعين الماضيين، 4 فلسطينيين بجراح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات خلال 8 هجمات بالضفة.