الشرطة: 37 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 148 مطلوبا الأسبوع الماضي

أريحا /سما/

تنقل اكثر من 37 الف مواطن ومواطنه وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي ، فيما أوقفت الشرطة 148 مطلوبا للقضاء والنيابة العامة .

وذكرت ادارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (21619) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16140) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

ونوهت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (148) مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .



و أضافت " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (8) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

واشارت الى ان الحركة هذا الاسبوع على معبر الكرامه مفتوحة في الاتجاهين على مدار24 الساعة من الاحد حتى الخميس دون اي تشويشات على حركة المسافرين ، وتتوقف الحركة يوم الجمعة عند الساعة 10:30 صباحا ، فيما دوام يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا في الاتجاهين .