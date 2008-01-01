  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 97 على التوالي

السبت 28 ديسمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير زهران يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 97 على التوالي


رام الله / سما /

يواصل الأسير أحمد زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ97 على التوالي، في ظروف صحية صعبة، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير زهران يتواجد في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من صداع، وآلام في المفاصل، وإعياء شديد، ونقص في كمية السوائل والأملاح في جسمه، حيث فقد 30 كيلوغراما من وزنه.

ولفت عبد ربه إلى أن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" لم تصدر حتى اللحظة قرارا حول النظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة أشهر، حيث أجلّت جلستها أكثر من مرة، وذلك بهدف كسر إرادته وعزيمته وفك إضرابه، وهذا الأمر يتزامن مع قضية التحقيق الذي جرى معه في "عيادة سجن الرملة" مطلع الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الأسير زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن وظائف لـ 31 تخصصًا

هكذا قرأت إسرائيل قرار حماس بتخفيف مسيرات العودة

صحيفة : وعود اسرائيلية بالسماح لـ10 آلاف عامل من غزة للعمل في الأراضي المحتلة

هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

الأخبار الرئيسية

عريقات: مرسوم الانتخابات سيلغى حال عدم اجرائها في القدس

اسرائيل

إيران التهديد الفوريّ والأكثر واقعية.. 5 سيناريوهات تهدد وجود "إسرائيل" اليك تفاصيها!

الرئاسة : قرار "بينيت" تحدٍ لقرار الجنائية الدولية ويهدف لضم أراضي الضفة

نتنياهو يضع خطة من ست نقاط تتضمن الحدود النهائية والتطبيع الكامل مع العرب

صحيفة عبرية : أوروبا تخير الرئيس عباس ..الانتخابات أو قطع التمويل !!