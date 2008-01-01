  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عساف: تصريحات بينيت ضم فعلي للأراضي الفلسطينية واجتماع هام لبحث هذه التصريحات

السبت 28 ديسمبر 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف: تصريحات بينيت ضم فعلي للأراضي الفلسطينية واجتماع هام لبحث هذه التصريحات


رام الله / سما /

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ان طلب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت دارسة امكانية تسجيل الاراضي المصفنة "ج" في وزارة القضاء الاسرائيلية حال تم تنفيذه فهو ضم فعلي للاراضي الفسطينية ومخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية .

واضاف عساف في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم السبت، ان ما يجري الان هو محاولة لتسريع اجراءات نقل الاراضي وتسجيلها لصالح المستوطنين والانتقال من تطبيق القانون الاردني على الاراضي الفلسطينية الى

القانون الاسرائيلي وبالتالي تسجيل الاراضي التي اقيمت عليها المستوطنات في وزارة القضاء الاسرائيلية .

وبين عساف ان اجتماعا سيعقد، يوم الاثنين المقبل، يضم عشر وزارات ومؤسسات لبحث خطورة وابعاد هذه الخطوت ورفع توصيات الى القيادة السياسية لدراسة طبيعة التحرك المقبل لمواجهة هذه الخطوة.

وحذر عساف من ان استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم سيقود الى ضم اسرائيل لكل اراضي الضفة والقضاء على حل الدولتين.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن وظائف لـ 31 تخصصًا

هكذا قرأت إسرائيل قرار حماس بتخفيف مسيرات العودة

صحيفة : وعود اسرائيلية بالسماح لـ10 آلاف عامل من غزة للعمل في الأراضي المحتلة

هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

الأخبار الرئيسية

عريقات: مرسوم الانتخابات سيلغى حال عدم اجرائها في القدس

اسرائيل

إيران التهديد الفوريّ والأكثر واقعية.. 5 سيناريوهات تهدد وجود "إسرائيل" اليك تفاصيها!

الرئاسة : قرار "بينيت" تحدٍ لقرار الجنائية الدولية ويهدف لضم أراضي الضفة

نتنياهو يضع خطة من ست نقاط تتضمن الحدود النهائية والتطبيع الكامل مع العرب

صحيفة عبرية : أوروبا تخير الرئيس عباس ..الانتخابات أو قطع التمويل !!