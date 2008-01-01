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عريقات: مرسوم الانتخابات سيلغى حال عدم اجرائها في القدس

السبت 28 ديسمبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: مرسوم الانتخابات سيلغى حال عدم اجرائها في القدس


رام الله / سما /

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن عدداً من الدول الأووربية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

وأكد عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه لا انتخابات دون القدس وان إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي.

وأشار عريقات إلى أن الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في القدس.

على صعيد آخر، قال عريقات: "إن تصريحات وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، معتبرا أن ما تحدث به بينيت هو بداية الضم لهذه الأراضي المحتلة التي لا يحق لما يسمى الإدارة المدنية أو وزارة القضاء الإسرائيلية التصرف بها.

وقال عريقات: "إن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية للشروع بإجراء تحقيق"، معربا عن أمله بأن تأخد المحكمة إجراء فيما يخص تصريحات بينيت، مبينا أن هذا الملف سيكون أمام الدائرة التنفيذية للمحكمة يوم الإثنين المقبل.

ورحب عريقات بقرار تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب لمساعدة الدبلوماسية الفلسطينية في فتح تحقيق رسمي ضد جرائم الاحتلال، مضيفا أن اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية ستجتمع مطلع الشهر المقبل، ولن تترك أي جهد في هذا الملف، مؤكداً أن بينيت ونتنياهو سيدفعان ثمن تماديهما.

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