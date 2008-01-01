غزة: الأزهر تقرر تأجيل الامتحانات والحملة الوطنية ترحب

غزة / سما/

قررت جامعة الأزهر بغزة تأجيل كافة الامتحانات النهائية الأسبوع المقبل في جميع كليات الجامعة، لإتاحة الفرصة أمام الحوار مع الاطر الطلابية.

من جانبها رحبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية بقرار إدارة جامعة الأزهر بغزة بتأجيل كافة الامتحانات النهائية الاسبوع المقبل في جميع كليات الجامعة لإتاحة الفرصة أمام الحوار مع الاطر الطلابية للخروج بحل لأكثر من 5 آلاف طالب منعوا من دخول قاعات الامتحانات بحجة عدم تسديدهم كافة الرسوم الجامعية.

وفي هذا السياق؛ فإن الحملة الوطنية تؤكد موقفها من تفهم الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة وعموم الجامعات الفلسطينية، وفي المقابل تجدد رفضها القاطع لطرد الطلبة الفقراء من قاعات الامتحان، كون هذا الإجراء إجراء عدمي لا يحل أزمة الجامعة المالية، وإنما يعمق الأزمات سيما في الأوضاع الراهنة.

الجدير بالذكر ان جامعة الأزهر منعت الأسبوع الماضي ما يزيد عن 5 الاف طالب جامعي من دخول قاعات الامتحانات بحجة عدم تسديد ما تبقي عليهم من أقساط جامعية الامر الذي قوبل بالرفض وعلى اثره نظم الطلاب اعتصامات داخل الجامعة رفضا للقرار .