وفاة "قائد لواء فاطميون" الأفغاني بعد إصابة تعرض لها في سوريا منذ عامين

طهران /وكالات /

أكدت وكالات أنباء إيرانية وفاة قائد "لواء فاطميون" الافغاني، محمد جعفر الحسيني، الملقب بـ "أبو زينب"، إثر معاناته من جروح خطيرة تعرض لها منذ إصابته بصاروخ قبل عامين.

وذكرت وكالة أنباء الدفاع المقدس الإيرانية أن محمد جعفر الحسيني التحق بالقتال في سوريا إلى جانب المقاتلين الإيرانيين قبل تشكيل "لواء فاطميون"، وانضم إلى اللواء منذ تشكيله.

قائد لواء فاطميون قائد لواء فاطميون

قائد لواء فاطميون الأفغاني محمد جعفر الحسيني قائد لواء فاطميون الأفغاني محمد جعفر الحسيني

ووفقا للوكالة فقد كان الحسيني (36 سنة) قبل التحاقه باللواء من الناشطين في المجال الثقافي بين المهاجرين الأفغان، كما لعب دورا مؤثرا في تدريب المهاجرين الأفغان وتعزيز قدرات الطلبة والشباب الأفغان في إيران.