الرئيس ينعى قائد جهاز الأمن الوطني في غزة الأسبق اللواء صائب العاجز

رام الله / سما /

نعى الرئيس محمود عباس، قائد جهاز الأمن الوطني في قطاع غزة الأسبق اللواء صائب العاجز، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مشوار طويل من النضال في صفوف الثورة الفلسطينية.

وأشاد الرئيس، بمناقب المناضل الكبير، وانتمائه لوطنه فلسطين ودفاعه عن قضية شعبه العادلة، والقرار الوطني المستقل.

ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن اللواء العاجز، من أوائل القادة الذين عادوا إلى الوطن بعد توقيع اتفاق أوسلو، وتسلم آنذاك قيادة قوات الأمن الوطني في قطاع غزة .