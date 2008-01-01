"الأوقاف" والأهلية لمطوفي الحجاج توقعان اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة

مكة المكرمة / سما /

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، ورئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عباس قطان، اليوم السبت، اتفاقيات خدمات المشاعر المقدسة "منى وعرفات".

وبحث الجانبان بمقر المؤسسة في مكة المكرمة، الترتيبات الخاصة بخدمات المشاعر المقدسة، وتفصيلات العمل المنظمة، وجرى الاتفاق على توفير خدمات التكييف، والمياه المعدنية، والفرش، وإضاءة المخيم، وتوفير فرشات "الصوفا بيد"، وذلك من أجل ضمان راحة الحجاج في أجواء الصيف الحارة.

وأكد أبو الرب سعي بعثة الحج الفلسطينية إلى توفير أفضل الخدمات في جبل عرفات ومنى، وحرص وزارة الأوقاف على الوفاء بالتزاماتها تجاه حجاج دولة فلسطين.

وأشاد بالخدمات والجهود التي تبذلها طواقم المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وتعاونهم لتوفير الخدمات الممكنة.

بدوره، ثمن قطان وأعضاء المؤسسة أداء بعثة الحج الفلسطينية، ومتابعتها المستمرة للحصول على أفضل الخدمات من حيث الفنادق، ووسائل النقل وخدمات المشاعر المقدسة، لافتا إلى أن المؤسسة تولي حجاج فلسطين العناية والرعاية التي يستحقونها.