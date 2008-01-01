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فيديو.. وادي يفوز بجائزة أفضل هدف عربي

السبت 28 ديسمبر 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. وادي يفوز بجائزة أفضل هدف عربي


وكالات / سما /

اختار زوار ومتابعو موقع "سكور 360" العالمي, هدف النجم الفلسطيني محمود وادي لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق المصري البور سعيدي، الأفضل عربيا لعام 2019, متفوقا على مجموعة من أبرز النجوم العرب في الاستفتاء السنوي.

وشهد الاستفتاء منافسة قوية بين وادي، والنجم السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة بالهدف الذي سجله في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي, إلا أن الجماهير المشاركة في التصويت رجحت كفة مهاجم المنتخب الوطني.

وكان اللاعب الفلسطيني قد سجل هدفا رائعا في شباك سموحة بالدوري المصري، بعدما استلم الكرة في وسط الملعب، وتخلص من الرقابة ليسدد كرة تعانق شباك الحارس محمد أبو جبل الذي كان يلعب في سموحة الموسم الماضي.

وقدّم النادي المصري هدف لاعبه لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأفضل هدف لعام 2019, إلا أنه لم يحظى بالتصويت من المشاركين في جائزة أفضل هدف في العالم, التي فاز فيها البلغاري دانيل زوري.

#محمود وادي #هدف #المنتخب الوطني #المصري البورسعيدي

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