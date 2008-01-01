دلال عبد العزيز تكشف حقيقة تدهور حالة شويكار الصحية

وكالات / سما /

نفت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، الشائعات التي انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاه الفنانة الكبيرة شويكار أو تدهور حالتها الصحية.

وقالت دلال عبد العزيز، ان الفنانة شويكار بصحة جيدة ومتواجدة حاليا بمنزلها إلا انها ترفض الظهور عبر وسائل الاعلام.

واستكملت حديثها ، انها كانت تتواجد ليلة أمس برفقة الفنانة الكبيرة شويكار وصديقتها الفنانة ميرفت أمين في منزل الاولى للاحتفال بالعام الجديد وعيد ميلاد الفنانة شويكار.

وأضافت أن شويكار كانت تتواجد خلال الفترة الماضية في منزل ابنتها لذا فأصروا على الاحتفال بعيد ميلادها عقب عودتها إلى منزلها.

وتابعت أن شويكار بصحة جيدة ومتابعة جيدة للأعمال الدرامية والبرامج التليفزيونية بل أنها تتابع الفنانات الشابات بشكل مستمر ولديها نظرة فنية ثاقبة.