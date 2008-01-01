هيئة الأسرى: معاناة المعتقلين تزداد سوءا في فصل الشتاء

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "إن معاناة المعتقلين داخل معتقلات الاحتلال، خاصة المرضى منهم، تزداد سوءا مع بدء فصل الشتاء، نتيجة الأجواء شديدة البرودة، وسط تضييق من إدارة الاحتلال عليهم".

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه ، إن فصل الشتاء يفاقم معاناتهم، خاصة مرضى آلام المفاصل والأمراض المزمنة وغيرها، نتيجة العوامل الجوية الصعبة، حيث تنعدم كافة وسائل التدفئة التقليدية، ويرافق ذلك منع إدارة المعتقلات الهيئة وكافة المؤسسات والأهالي من إدخال الأغطية والملابس الشتوية لهم.

وأضاف، ان معاناة المعتقلين الذين يقبعون داخل خيم في معتقل "النقب" و"عوفر" تزداد، فضلا عن أن الغرف داخل الأقسام رطبة، وتنتشر فيها الحشرات.

ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تحاول بيعهم الأغطية والملابس بأسعار مرتفعة، من خلال ما يسمى بـ"الكانتينا" التابعة لها.