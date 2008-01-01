الشرطة المغربية تخلي سبيل دنيا بطمة بعد التحقيق معها في هذه التهمة

وكالات / سما /

أخلت الشرطة المغربية، سبيل الفنانة المغربية المقيمة في البحرين، دنيا بطمة، بعد الاستماع لها على خلفية الاشتباه في تورطها بقضية ملف “حمزة مون بيبي”.

واستدعيت الفنانة المثيرة للجدل، من أجل البحث والتحقيق معها بخصوص علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” على موقع انستغرام، الذي أثار الكثير من الجدل بخصوص نشر معلومات خاصة عن الفنانين وتخصصه في ابتزاز فنانات وفنانين مغاربة منافسين لبطمة والإساءة لهم.



وحجزت الفرقة الوطنية الهاتف الخاص بالفنانة بطمة، من أجل عرضه للفحص التقني.



كما أخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبيل ابتسام بطمة، شقيقة دنيا بعد الاستماع لها على خلفية الاشتباه في تورطها في نفس القضية.



وجاء اعتقال دنيا بطمة وشقيقتها بعد توقيف صاحب الحساب وفتيات كن معه، وذلك بناء على شكاوى مقدمة من فنانات مغربيات وجمعية حقوقية بمدينة مراكش.