مجدلاني: قرار بينت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة اراضي دولة فلسطين

رام الله / سما /

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.احمد مجدلاني، أن قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بما يسمى وزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"،يعبر عن العقلية الاستعمارية ،ويأتي استكمالا لخطة نتنياهو بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية للاحتلال،وبدعم وشراكة من إدارة ترامب.

وأضاف د.مجدلاني كافة التصنيفات الأراضي الفلسطينية، باتت غير واقعية ،وهي نتاج الاتفاقيات التي دمرتها حكومة الاحتلال عبر الانتهاكات المتواصلة.

وأضاف د.مجدلاني الأراضي المصنفة "ج" هي أراضي تابعة للدولة الفلسطينية ،وهذا القرار الهادف إلى مصادرة الأراضي لعدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة .

وتابع على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام هذا القرار العنصري ،وأنه رد واضح من الاحتلال على قرار الجنائية الدولية وعلى بنيت أن يحجز مقعده مبكرا للمحاكمة الدولية على هذا القرار الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

واكد د.مجدلاني المنظومة الدولية أمام اختبار جدي وفعلي،بمحاسبة الاحتلال والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار" 2334.".