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خسارة الوزن أصعب في الشتاء والسبب؟

السبت 28 ديسمبر 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خسارة الوزن أصعب في الشتاء والسبب؟


وكالات / سما /

كتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن التخلص من الوزن الزائد أصعب في الشتاء، منه في باقي فصول العام.

ومن أبرز الأسباب التي أوردتها الصحيفة:

１- البقاء في المنزل

عندما يكون الطقس بارداً في الخارج، نميل بشكل طبيعي للبقاء في أجواء المنزل الدافئة، وتغيب الرغبة في الخروج والذهاب إلى الصالة الرياضية، ما يؤثر سلباً على فقدان الوزن.

２- النهار القصير

يقصر النهار في الشتاء، لذلك فإن الخروج لممارسة أي نشاط بعد العودة من العمل، محدود، ما يساهم في زيادة الوزن أكثر.

３- تناول المزيد من الطعام

في فصل الشتاء تزيد في تناول الطعام الساخن والحلويات والأطعمة المصنعة، وبسبب البرد تقل وتيرة الحركة، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

４- الاضطرابات العاطفية

يمثل الشتاء بسبب أجوائه الغائمة، عند كثيرين موسم الكآبة والسلبية التي تؤدي إلى تناول المزيد من الطعام للتنفيس هذه المشاعر.

كما يؤدي الاكتئاب إلى رفض مغادرة المنزل وأداء الأنشطة، ما يساهم في زيادة الوزن.

#الوزن #الشتاء

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