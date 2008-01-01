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لحماية صحه مرضى القلب في الشتاء 4 نصائح

السبت 28 ديسمبر 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لحماية صحه مرضى القلب في الشتاء 4 نصائح


وكالات / سما /

مع دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس واضطراب الأحوال الجوية، يجب على مرضى القلب الحرص الدائم على حماية أنفسهم من الإصابة بالأزمات القلبية والنوبات.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" عدة طرق بسيطة لمرضى القلب للحفاظ على صحتهم في الشتاء، وفقًا لموقع"Onlymyhealth" .

1-الدفئ

يجب على مرضى القلب الاهتمام بتدفئة الجسم، خلال فصل الشتاء حتى لا يتعرض لضيق الأوعية الدموية، وذلك عن طريق ارتداء الملابس الثقيلة وتجنب المشروبات والوجبات الباردة، والاهتمام بتناول الوجبات الساخنة لتدفئة الجسم.

2-حماية الجسم من الإنفلونزا

تسبب الإنفلونزا تسارع نبضات القلب، لأنه من بين أعراضها الحمى، وهذا التسارع في النبضات يحتاج إلى المزيد من الدم الغني بالأكسجين، كما تسبب الإنفلونزا الجفاف الذي قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، وبالتالي يصبح الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.

3-ضبط ضغط الدم

يرتفع ضغط الدم في فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية، كما أن نقص فيتامين د في الشتاء يزداد مع انخفاض أشعة الشمس، مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم، ويضر بالقلب.

4-ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يعمل على منع ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء، خاصة لمرضى الضغط المرتفع، وتساهم الرياضة في الحفاظ على اتساع الأوعية الدموية، وبالتالي تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتفاقم أمراض القلب.

#القلب #مرضى

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