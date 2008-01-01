  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

حاسب جديد من سامسونغ يعمل يوما كاملا دون شحن!

السبت 28 ديسمبر 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاسب جديد من سامسونغ يعمل يوما كاملا دون شحن!


وكالات / سما /

أصبح حاسب Galaxy Book S الذي كشفت عنه سامسونغ منذ مدة أحد أبرز الحواسب بسبب تقنياته المتطورة وتصميمه الأنيق الذي يرضي الكثير من أذواق المستخدمين.

ومن أبرز ما يميز الحاسب الجديد هو بطارية الليثيوم المتطورة التي زودته بها سامسونغ، والتي تكفيه ليعمل لأكثر من 23 ساعة متواصلة، والمنافذ التي زود بها لاستيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بالإنترنت عبر الشبكات الخلوية.

كما حصل هذا الحاسب على هيكل أنيق من الألومينيوم بسماكة 6.2 ملم فقط، ليكون أنحف من الكثير من الهواتف الذكية الجديدة، ويبلغ وزن هذا الهيكل 0.96 كلغ فقط، أي بوزن حاسب لوحي متوسط الحجم.

ويعمل هذا الحاسب بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 غيغاهيرتز، مطور بتقنية (7 نانومتر)، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 265 و512 غيغابايت، يمكن زيادة سعته حتى 1 تيرابايت.

#سامسونغ

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

رد فعل عريس عند قيام الملك الأردني بالاتصال به لتهنئته... فيديو

صورة ضخمة لقادة قمة "كوالمبور" تزين ميدان السرايا وسط مدينة غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

الأخبار الرئيسية

أوروبا تخير الرئيس : الانتخابات أو قطع التمويل !!

صحيفة : وعود اسرائيلية بالسماح لـ10 آلاف عامل من غزة للعمل في الأراضي المحتلة

الوزير حسين الشيخ يعلن انتهاء أزمة الكهرباء القائمة منذ سنوات

توافق مصالح تل ابيب والحركة اصبح واقعا .. هكذا قرأت إسرائيل قرار حماس بتخفيف مسيرات العودة

غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل