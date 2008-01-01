7 مباريات في دوري غزة اليوم

غزة / سما /

تُفتتح مساء اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الممتازة، ودوري الدرجة الأولى، والأسبوع العاشر من من منافسات الدرجة الثانية.

ففي دوري الدرجة الممتازة، يحل فريق الأهلي الفلسطيني ضيفاً ثقيلاً على خدمات رفح على ملعب الأخير جنوب القطاع، فيما يستقبل اتحاد الشجاعية ضيفه الصداق على ملعب اليرموك غرب غزة.

وفي دوري الدرجة الأولى، يستقبل الجلاء ضيفه النصيرات على ملعب فلسطين غرب غزة، فيما يحل التفاح ضيفاً على نماء على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب"، يستقبل أهلي النصيرات نظيره خدمات دير البلح على ملعب النصيرات البلدي، فيما يحل فريق جمعية الصلاح ضيفاً على شباب الزوايدة على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وفي فرع "غزة والشمال" يستقبل فريق السلام ضيفه فلسطين على ملعب بيت حانون شمال القطاع.