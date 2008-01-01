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ساديو ماني: ليفربول تعلم من درس الموسم الماضي

السبت 28 ديسمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساديو ماني: ليفربول تعلم من درس الموسم الماضي


وكالات / سما /

صرح ساديو ماني بأن ليفربول مستعد لتقديم التضحيات اللازمة من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعتقد النجم السنغالي الدولي أن الريدز تعلموا من درس الموسم الماضي عندموا خسروا اللقب لصالح مانشستر سيتي.

ولم ينجح رجال المدرب يورجين كلوب في ختام الموسم الماضي بأفضل شكل ممكن وهذا ما جعل الليفر يخسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن السيتيزينس.

وكان ماني قد سجل 22 هدفاً بقميص الفريق الأحمر في الموسم الماضي..ولكن هذا لم يكن كافياً للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي.

وقال ماني في تصريحاته لشبكة بي بي سي : “نحن نعمل بجدية أكبر هذا الموسم من أجل مواصلة التحسن..لأن علينا أن نتعلم من الخطأ، لقد كان موسماً صعباً علينا ولكننا تعلمنا منه”.

استطرد : “في هذا الموسم الحالي نقدم أداءاً أفضل، إنها مغامرة جديدة بالنسبة لنا ونحن نعلم أن مازال الطريق طويلاً أمامنا، ونحن في وضعية نعرفها وعلينا أن نتعامل معها بالشكل الأمثل وأن نقدم التضحيات الكافية..ربما يكون هناك تعب ذهني في بعض الأوقات ولكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا”.

وسجل ماني 9 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقدم ثمانية تمريرات حاسمة أثناء 17 مباراة لعبها الفريق الأحمر حتى الآن.

#ساديو ماني #ليفربول

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