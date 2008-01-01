ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع بوجبا

وكالات / سما /

قرر ريال مدريد غض النظر عن فكرة التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد سواء في الميركاتو الشتوي المقبل أو في صيف 2020، وذلك رغم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ما زال يطالب بالحصول على خدماته.

وارتبط بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد منذ الصيف الماضي، وصرح اللاعب بشكل علني أنه يفكر بخوض تجربة جديدة، وأبدى إعجابه بفكرة اللعب تحت قيادة زيزو، لكن الصفقة لم تتم في النهاية لعدم توصل الناديين إلى اتفاق.

وظهرت الحاجة للتعاقد مع بوجبا في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي التي كان فيها ريال مدريد يعاني كثيراً في وسط الملعب، لكن مع مرور الوقت، بدأن زيدان يعتمد على النجم الأوروجوياني الشاب فيدريكو فالفيردي الذي غيّر شكل الفريق بشكل كامل، وثبت اقدامه كلاعب أساسي على حساب لوكا مودريتش.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يرى أي ضرورة لإنفاق مبلغ كبير من اجل التعاقد مع بوجبا في الوقت الراهن، في ظل وجود لاعب شاب بإمكانيات فالفيردي.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن زيدان ما زال مصمماً على التعاقد مع مواطنه، لكن إدارة النادي الملكي لا تتفق معه بعد تألق فالفيردي الذي يحتاج للعب بشكل منتظم لكي يواصل التطور.