محامي فيدال يرفع قضية على برشلونة

وكالات / سما /

فاجىء أرتورو فيدال الجميع من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي برشلونة حيث إدعى لاعب الوسط التشيلي أن النادي لم يدفع له 2 مليون و400 ألف يورو من مستحقاته عن الموسم الماضي.

وكان في عقد فيدال بنداً ينص على أنه إذا لعب 60% من المباريات فإنه يحق له الحصول على هذا المبلغ.

وعلى الرغم من أن نجم منتخب تشيلي لم يصل للرقم المطلوب ولعب نصف المباريات المتفق عليها وأن البارسا لا يرى أنه مُلزم بدفع أي مبلغ له، لكن اللاعب يرى أنه يستحق نصف هذا المبلغ الموجود في عقده كمكافأة.

وأشار موقع ABC أن محامي اللاعب ذكر أن فيدال لم يحصل على المكافآت الخاصة بالموسم الماضي كاملةً، حيث أنه يحق له الحصول على 1 مليون و400 ألف كمكافأة عن فوزه بلقب الدوري مع برشلونة والدور إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأقام محامي لاعب البارسا دعوى قضائية في 5 ديسمبر الماضي لتفصيل الأسباب التي تجعل اللاعب يطالب بمستحقاته المتأخرة.

وذكر فيدال أنه قام بإبلاغ النادي بهذه المبالغ المستحقة له عبر إرسال بريد إلى النادي في 3 ديسمبر الماضي، وطالب من لجنة اللاعبين والاتحاد الإسباني الموافقة على شكواه والتصرف بناءاً على الطلبات التي تقدم بها.

من جانبها فإن إدارة النادي أبدت تفاجئها من تصرف اللاعب وترى أن ما يطالب به يرجع إلى تفسير خاطىء للبنود الموجودة في عقده.

ويُعتقد بأن فيدال مهتم بإنهاء العلاقة التعاقدية مع النادي الكاتالوني والانتقال إلى أحد الاندية المهتمة بالتعاقد معه وأبرزها فريق إنتر ميلان.