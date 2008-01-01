رسمياً .. إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان

وكالات / سما /

أعلن نادي الميلان عبر موقعه الرسمي عن عودة المهاجم السويدي الكبير زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوفه، وذلك حتى نهاية الموسم مع خيار لتمديد العقد لموسمٍ آخر.

وجاء في إعلان النادي الأحمر والأسود أن الروسونيري أبرم اتفاقية مع اللاعب للعودة إلى ارتداء قميص الفريق بعد أن سبق له أن دافع عن ألوانه في الفترة ما بين عامي 2010 و2012.. حيث سجل 56 هدفاً في 85 مباراة وساهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي عام 2011.

ومن المتوقع أن يحصل إبرا على 3 مليون يورو للعب مع الفريق الإيطالي العملاق حتى نهاية الموسم، مع بند يتيح له البقاء في الموسم القادم في حالة قرر النادي ذلك.

وقال إبرا في أولى تصريحاته بعد الإعلان الرسمي : “سأعود إلى نادٍ أحترمه بشدة وإلى مدينة أحبها وهي ميلانو.. وسأقاتل مع زملائي مع الفريق لتغيير مسار هذا الموسم وسأفعل كل شىء لتحقيق أهدافنا”.

وسيصل النجم السويدي إلى ميلانو يوم الخميس 2 يناير القادم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ولإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية، وسينضم للتدريبات بمجرد التوقيع على الاتفاقية.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي خاص لتقديم اللاعب الذي سبق له بلقب الهداف في الدوري الإيطالي مرتين، كما سبق له ارتداء ألوان يوفنتوس وإنتر في إيطاليا وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.