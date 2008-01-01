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اسرائيل تصادق على عملية استخراج الغاز الطبيعي من حقل "لفياتان"

السبت 28 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تصادق على عملية استخراج الغاز الطبيعي من حقل "لفياتان"


القدس المحتلة / سما /

سمحت وزارة البيئة الإسرائيلية لشركة "نوبل انرجي" بنشر اعلان للجمهور بشأن موعد تنفيذ المرحلة الثالثة من تشغيل منصة الغاز "لفياتان" التي من المقرر ان تجري الثلاثاء القادم، وذلك بعد الامتثال لجميع الشروط المهنية البيئية التي تشترطها الوزارة. وأوضحت الوزارة بانه لا يوجد أية تعليمات خاصة للسكان القريبين من منطقة تشغيل منصة الغاز، وانه وفقا لوجهة النظر التي قدمها الخبراء، فان عملية التشغيل من غير المحتمل ان تعرض حياة الجمهور للخطر.

المرحلة الثالثة التي ستستمر ثماني ساعات هي بالأحرى عملية ضخ واستخراج الغاز من الابار في قلب البحر الى المنصة، وقالت الوزارة في بيانها انه في هذه المرحلة سيتم ضخ واستخراج الغاز من بئرين من بين أربعة آبار للغاز الطبيعي والتي ستجري بعد أن تتأكد الوزارة من ان شركة "نوبل انرجي" التزمت بتنفيذ جميع الشروط المطلوبة.

وأعلنت الوزارة في بيانها ان العملية لن تؤثر على روتين الحياة اليومية للسكان، وان وزارة البيئة ووزارة الصحة تأكدتا بعدم وجود أي خطر عليهم.

وكانت الوزارة منعت شركة "نوبل انرجي" الاثنين الماضي بتنفيذ العملية لأنه برأيها لم تلتزم الشركة بجميع الشروط الصارمة التي تضعها الوزارة لتنفيذ العملية. وطالبت الوزارة الشركة باستكمال جميع الشروط الناقصة وان تقوم بإبلاغ سكان المنطقة يومين مسبقا من الموعد الجديد لعملية التصريف الاختباري للغاز الطبيعي في منصة الغاز.

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