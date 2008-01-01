الوزير حسين الشيخ يعلن انتهاء أزمة الكهرباء القائمة منذ سنوات

رام الله / سما /

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، عن التوصل لاتفاق بين الحكومة والقطاع البنكي وشركة كهرباء القدس لخطة تفضي إلى إنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات.

وأوضح الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت، أن الاتفاق يأتي ضمن جهود الحكومة والقطاع الخاص في شراكة تجسد وحدة مواجهة المخاطر وحل الأزمات في إطار رؤيا وطنية واحدة.

وكانت شركة كهرباء القدس تسلمت إنذارا من شركة الكهرباء الإسرائيلية يقضي بقطع التيار عن الشركة جزئيا، بدءا من منتصف كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وحتى منتصف آذار/ مارس المقبل، وذلك كإجرائي عقابي بحجة الديون المتراكمة.

ووضعت الشركة الاسرائيلية 4 برامج قطع للكهرباء في مناطق الامتياز.