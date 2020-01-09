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ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن وظائف لـ 31 تخصصًا

السبت 28 ديسمبر 2019 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديوان الموظفين بغزة يُعلن عن وظائف لـ 31 تخصصًا


غزة/سما/

أعلن ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن وظائف جديدة في عددًا من التخصصات.

وقال موقع الديوان إن التسجيل سيكون عبر موقع ديوان الموظفين العام، وينتهي التسجيل للوظائف يوم الخميس في تاريخ 9/1/2020 من العام المقبل.

وأوضح الموقع أن التخصصات المطلوبة وهي، وسائط متعددة (دبلوم)، واعلام_اذاعة وتلفزيون (دبلوم)، واعلام_تصميم ومونتاج، واعلام_صحافة، واعلام_علاقات عامة واعلان، واعلام (دبلوم متوسط)، وتصميم ومونتاج (دبلوم متوسط)، وتصميم ومونتاج اعلامي (دبلوم متوسط)، وآداب لغة انجليزية (بكالوريوس)، واعلام واتصال (بكالوريوس)، واذاعة وتلفزيون (بكالوريوس)، واعلام (بكالوريوس)، واعلام واتصال، واعلام وتكنولوجيا معلومات، وصحافة واعلام (بكالوريوس)، ولغة عربية _ صحافة (بكالوريوس).

ومن بين التخصصات أيضًا تخصص تصميم ازياء (دبلوم)، ومساعد هندسة السير والمركبات (دبلوم)، وهندسة الكترونيات السيارات (دبلوم)، وتصميم داخلي وديكور (دبلوم)، وديكور داخلي (دبلوم)، وادارة برمجيات وقواعد بيانات (بكالوريوس)، وبرمجة وتحليل نظم (بكالوريوس)، وانظمة معلومات حاسوبية (بكالوريوس)، وعلم الحاسوب (بكالوريوس)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهندسة اتصالات (بكالوريوس)، وهندسة الكترونيات (بكالوريوس)، وهندسة صناعة (بكالوريوس)، وهندسة ميكاترونكس (بكالوريوس)، وهندسة كهرباء.

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