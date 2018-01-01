روسيا تنشر لأول مرة صواريخ سرعتها اضعاف سرعة الصوت وقادرة على حمل رؤوس نووية

وكالات

أفادت وكالة رويترز مساء الجمعة بأن روسيا نشرت لأول مرة انظمة صواريخ "افانغارد" (الطليعة) التي تفوق سرعتها اضعاف سرعة الصوت والقادرة على حمل رؤوس نووية وانها وضعت قيد الخدمة.

ووفقا للتقرير، الذي لم يشر الى موقع نشر نظام الصواريخ، فان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أطلع الرئيس فلاديمير بوتين حول هذا.

وكشف بوتين في شهر آذار/مارس 2018 ان منظومة الصواريخ "افانغارد" تضع روسيا في مكانها الخاص في العالم، وأضاف انه "في اطار الجيل الجديد لأنظمة الصواريخ الروسية، فان هذه الصواريخ يمكنها ان تصل تقريبا لكل نقطة على الكرة الأرضية".

وقال بوتين ان هذا الجيل من الصواريخ الروسية تبلع سرعته 20 ماك وحتى 27 ماك أي 27 ضعفا لسرعة الصوت وأكثر من 33 ألف كلم في الساعة، وهو قادر ايضا على تغيير الاتجاه والارتفاع ما يجعله عصيا على اجهزة الرادار و"لا يهزم".

وكان الجيش الروسي اعلن في شهر كانون الأول/ديسمير انه سيتم نشر أول دفعة من هذه الصواريخ في منطقة اورنبرغ في الاورال.

وقارن الرئيس الروسي صواريخ "أفانغارد" التي اختبرت بنجاح في كانون الأول/ديسمبر 2018 ويبلغ مداها 4 آلاف كلم بـ"انشاء أول قمر اصطناعي للأرض". ووصف بوتين هذا السلاح بالـ"مطلق" وبرأيه انه "ما من بلد بوسعه انه يمتلك مثل هذا الصاروخ خلال السنوات القادمة".