مقتل أمريكي بحادثة إطلاق نار داخل مركز تجاري

وكالات

أعلنت شرطة مدينة أورورا الأمريكية أن شخصا قتل في إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في المدينة، طالبا من المواطنين تجنب المنطقة.



وأشارت الشرطة إلى أن العملية قد تكون "انتحارا".



ووقع إطلاق النار في مركز تجاري بأحد ضواحي دنفر في ولاية كولورادو.

وفي مطلع الشهر الجاري، أصيب عشرة أشخاص بالرصاص، جروح اثنين منهم خطرة، في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.



وجاء في بيان للشرطة "أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". وأضاف البيان أن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.



ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة. وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

