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مقتل أمريكي بحادثة إطلاق نار داخل مركز تجاري

السبت 28 ديسمبر 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أمريكي بحادثة إطلاق نار داخل مركز تجاري


وكالات

أعلنت شرطة مدينة أورورا الأمريكية أن شخصا قتل في إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في المدينة، طالبا من المواطنين تجنب المنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أن العملية قد تكون "انتحارا".

ووقع إطلاق النار في مركز تجاري بأحد ضواحي دنفر في ولاية كولورادو.

وفي مطلع الشهر الجاري، أصيب عشرة أشخاص بالرصاص، جروح اثنين منهم خطرة، في حي سياحي بنيو أورلينز (جنوب) أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وجاء في بيان للشرطة "أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". وأضاف البيان أن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة. وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".
 

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