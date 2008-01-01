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مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق

السبت 28 ديسمبر 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق


وكالات

أعلن مسؤولون أمريكيون عن مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء قصف صاروخي على قاعدة K1 العراقية بالقرب من كركوك، والتي تحتضن عسكريين أمريكيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين الأمريكيين، الذين لم تذكر أسماءهم، أن عددا من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح جراء القصف، ولكن من المعتقد أنهم عادوا للخدمة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، قد أفادت مساء اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القذائف على معسكر K1 بمحافظة كركوك.

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد العسكرية العراقية، التي تنتشر فيها قوات أمريكية، تعرضت لهجمات صاروخية متكررة خلال الأسابيع الماضية، وذلك وسط اشتداد موجة الاحتجاجات المناهضة للسلطات في البلاد.

واتهمت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، "إيران وأتباعها" بالوقوف وراء هذه الهجمات، متعهدة بأن ترد بحزم حال تضرر الكوادر الأمريكيين أو حلفائهم العراقيين جراء هذه الاعتداءات.

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