حالة الطقس: أجواء شديدة البرد وأمطار متفرّقة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم السبت، غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا إلى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

بينما يكون الجو يوم غد الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ترتفع أمواجه.

كما يكون الجو بعد غد الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط سيشهد على ارتفاع الموج.