  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: أجواء شديدة البرد وأمطار متفرّقة

السبت 28 ديسمبر 2019 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء شديدة البرد وأمطار متفرّقة


رام الله / سما /

يكون الجو اليوم السبت، غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا إلى شديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

بينما يكون الجو يوم غد الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ترتفع أمواجه.

كما يكون الجو بعد غد الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى  جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط سيشهد على ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع أنغام

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

رد فعل عريس عند قيام الملك الأردني بالاتصال به لتهنئته... فيديو

صورة ضخمة لقادة قمة "كوالمبور" تزين ميدان السرايا وسط مدينة غزة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

هل تنازلت مصر عن مقترحها بشأن سد النهضة؟

الهيئة الوطنية تعلن اختتام مسيرات العودة لهذا العام وتجددها في 30 مارس 2020

الأخبار الرئيسية

هكذا قرأت إسرائيل قرار حماس بتخفيف مسيرات العودة

غرينبلات يهاجم ساندرز و السبب إسرائيل

1111

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!