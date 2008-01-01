  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

من ضمنها السيادة على الضفة.. نتنياهو يستعرض سلسلة من الخطط واسعة النطاق

الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
من ضمنها السيادة على الضفة.. نتنياهو يستعرض سلسلة من الخطط واسعة النطاق


القدس المحتلة / سما /

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها ضمان الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وجاء إعلان نتنياهو بعد فوزه الكبير على منافسه جدعوت ساعر في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب "الليكود" اليميني، بـ 72.5% من الأصوات.

وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه اليوم أمام مؤيديه: "سنناضل لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في (الضفة الغربية)".

وتطرق نتنياهو الى  "اتفاقية دفاع تاريخية" مع الولايات المتحدة، إذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس 2020.

ولفت رئيس حكومة الاحتلال إلى أن تل أبيب "ستوقف إيران نهائيا"، فضلا عن السعي لإبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.

وجرت الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لأشهر عدة، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل من عام، وذلك عقب فشل نتنياهو وخصمه غانتس زعيم تحالف كاحول لافان في تشكيل حكومة ائتلافية.

الأكثر قراءة اليوم

بموافقة بينت : “إسرائيل” ستدخل آلاف العمال من غزة

هارتس: كوخافي يضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق تهدئة مع حماس

بعد ان فاجأ الجماهير بشخصيته الحقيقية: نجل الملك سلمان في بروفة مع أنغام

حالة الطقس : استمرار الأجواء العاصفة

الجيش الليبى يسيطر على طريق المطار طرابلس.. والمسماري: الساعات المقبلة ستكون مفاجئة

موقع عبري: حماس ترسل رسائل غير مباشرة لـ"إسرائيل"عبر الصواريخ التجريبية

صورة ضخمة لقادة قمة "كوالمبور" تزين ميدان السرايا وسط مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

1111

شاهد.. كتائب القسام تنشر تقريرا مصورا حول أبرز عملياتها النوعية خلال معركة الفرقان "حرب 2008"

فتح

فتح تصدر بيان هام حول مكان وزمان احياء ذكرى انطلاقتها الـ55 بقطاع غزة

لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.. الجهاد: مسيرات العودة مستمرة و مرحلة جديدة ستبدأ في 30 مارس!

الهيئة الوطنية تعلن عن اختتام مسيرات العودة لهذا العام وتجددها في 30 مارس 2020

بينت

تمهيدا لضم الضفة.. بينيت يدرس نقل تسجيل أراضي المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء الإسرائيلية