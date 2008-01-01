من ضمنها السيادة على الضفة.. نتنياهو يستعرض سلسلة من الخطط واسعة النطاق

القدس المحتلة / سما /

أعلن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسلة من الخطط واسعة النطاق، بينها ضمان الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وجاء إعلان نتنياهو بعد فوزه الكبير على منافسه جدعوت ساعر في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب "الليكود" اليميني، بـ 72.5% من الأصوات.

وقال نتنياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه اليوم أمام مؤيديه: "سنناضل لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في (الضفة الغربية)".

وتطرق نتنياهو الى "اتفاقية دفاع تاريخية" مع الولايات المتحدة، إذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس 2020.

ولفت رئيس حكومة الاحتلال إلى أن تل أبيب "ستوقف إيران نهائيا"، فضلا عن السعي لإبرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.

وجرت الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود" في ظل المأزق السياسي الذي أصاب إسرائيل بالشلل لأشهر عدة، لتشهد البلاد انتخابات برلمانية للمرة الثالثة خلال أقل من عام، وذلك عقب فشل نتنياهو وخصمه غانتس زعيم تحالف كاحول لافان في تشكيل حكومة ائتلافية.