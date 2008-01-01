مقتل مواطن برصاص مجهولين بدير الاسد

القدس المحتلة / سما /

قتل جمال علي رشيد حصارمة، في الستينات من عمره، من قرية البعنة، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار من ملثمين مساء اليوم، الجمعة، عند مفرق البعنة دير الأسد في منطقة الشاغور شمالي البلاد.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية عن مقتل جمال متأثرًا بجروحه، وذكرت في بيان صدر عنها "منذ وقت قصير، تلقينا بلاغا عن رجل عثر عليه في مركبة وعلى جسده آثار تعرضه لإطلاق نار على الطريق 85 بالقرب من قرية دير الأسد".

وأشار البيان إلى أن "الطواقم الطبية اضطرت إلى الإعلان عن وفاته في مكان الجريمة"، ولفتت الشرطة إلى أنه "تم استدعاء قوات الشرطة برفقة مختبر متنقل إلى المكان وفتحت تحقيقًا".