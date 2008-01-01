بحر: مسيرات العودة أربكت حسابات الاحتلال العسكرية والأمنية

غزة / سما /

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر يوم الجمعة إن "مسيرات العودة وكسر الحصار أربكت حسابات الاحتلال العسكرية والأمنية"، مؤكدًا أنها مستمرة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية بالعودة والتحرير.

وذكر بحر، خلال كلمة له في فعاليات اليوم ضمن مسيرات العودة شرقي رفح، أن "غطرسة الاحتلال واستخدامه القوة المفرطة المخالفة للقوانين الدولية والإنسانية جاء بدعم أمريكي لتلك الجرائم".

وأكد ضرورة تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لما ارتكبوه من جرائم بحق متظاهرين سلميين في مسيرات العودة.

وأشار إلى أن "مسيرات العودة شكلت رافعة للنضال الفلسطيني، وهي أحد أدوات الكفاح والمقاومة والاشتباك مع العدو، وأحيت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وكانت محور الرأي العام الدولي".

وشدد على أن "الأسرى في سجون الاحتلال مركز قضيتنا وأولوية عمل الفصائل الوطنية والإسلامية بهدف تحريرهم"، مؤكدًا أن شعبنا مستمر على دربهم في النضال والمقاومة.

وحيّا بحر شهداء شعبنا، ولاسيما شهداء معركة الفرقان التي مضى على ذكراها 11 عامًا، مشيرًا إلى أن "الاحتلال أراد من خلالها كسر إرادة شعبنا ومقاومته، ولكنه فشل في تحقيق أهدافه وعظمت شوكة المقاومة الفلسطينية وشكلت غرفة عمليات مشتركة لتنسيق العمل العسكري والميداني".