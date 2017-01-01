بالصور.. تركيا تكشف عن مشروع سيارة كهربائية مصنعة محليا

انقرة /سما/

قالت تركيا إنها تخطط لإنتاج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنويا بموجب مشروعها لتصنيع سيارات كهربائية محليا، من المقرر أن يكشف عنه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الجمعة، وأن يستقطب استثمار بقيمة 22 مليار ليرة (3.7 مليار دولار) على مدى 13 عاما.

ومشروع إنتاج سيارة مُصنعة محليا بالكامل هدف منذ أمد طويل لـ"أردوغان" وحزبه الحاكم العدالة والتنمية كاستعراض لقوة السوق الناشئة الكبيرة.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 100 مهندس تركي ساهموا بإنجاز مشروع السيارة المحلية التركية "C-SUV".

وبحسب "الأناضول"، قال أردوغان خلال العرض التعريفي الأول للسيارة التركية المحلية الصنع"سي إس يو في"إن:

وأضاف أردوغان: "نطمح لامتلاك سيارة مجبولة بجهود مهندسينا ومصممينا ومنتجة بتكنولوجية محلية، تسمع اسمنا للعالم أجمع".

وكانت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، نشرت أمس الأربعاء مقطع فيديو قصير يكشف نظام عمل السيارة كهربائيًا، وصورة من قسمها الداخلي.

الفيديو الذي نشرته المجموعة عبر صفحتها على موقع تويتر "@TOGG2022"، الخميس، يظهر ملامح النظام الكهربائي للسيارة المحلية لمدة 10 ثوان.

أمّا الصورة، فنشرتها أيضًا عبر الصفحة في تمام الساعة 14.53 بالتوقيت المحلي، في إشارة إلى عام 1453 الذي تم فيه فتح إسطنبول، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وتضمنت الصورة مقود السيارة وجزء من التابلو والتصميم الداخلي، وقد لاقت باهتمام كبير من المتابعين وحصدت آلاف الاعجابات خلال دقائق قليلة.

وتركيا مُصدر كبير بالفعل للسيارات لأوروبا والتي تصنعها محليا شركات مثل فورد وفيات كرايسلر ورينو وتويوتا وهيونداي.

وسيتلقى المشروع الجديد، الذي دُشن في أكتوبر/ تشرين الأول، دعما حكوميا مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منشأة للإنتاج في مركز للسيارات في بورصة شمال غرب تركيا وفقا لقرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

وقال بيان إن خمسة طرز من السيارة ستُنتج بقوة عاملة تزيد عن أربعة آلاف شخص، وأضاف أن الحكومة تضمن شراء 30 ألف سيارة بحلول 2035.

وكشف "أرودغان" للمرة الأولى عن خطط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 لتدشين سيارة مُصنعة بالكامل في تركيا بحلول 2021. ومن المتوقع أن يقود الرئيس النموذج التجريبي عبر جسر معلق في حفل الجمعة في منطقة جبزي شمال غرب البلاد.